Она Вас любит (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно

Она Вас любит
9.41956, Она Вас любит
Мелодрама, Комедия79 мин18+

О фильме

Работник зоопарка, милый и застенчивый Костя Канарейкин, увидел на обложке «Огонька» портрет спортсменки и влюбился в нее. Между ними завязывается переписка, но по ошибке девушка вместо фотографии своего друга получает портрет красивого певца.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Она Вас любит»