Она Вас любит (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно

9.41956, Она Вас любит
Мелодрама, Комедия79 мин18+
О фильме
Работник зоопарка, милый и застенчивый Костя Канарейкин, увидел на обложке «Огонька» портрет спортсменки и влюбился в нее. Между ними завязывается переписка, но по ошибке девушка вместо фотографии своего друга получает портрет красивого певца.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.5 IMDb
- СДРежиссёр
Семен
Деревянский
- РСРежиссёр
Рафаил
Суслович
- Актёр
Георгий
Вицин
- ИКАктриса
Инна
Кмит
- Актриса
Лидия
Сухаревская
- ТНАктриса
Тамара
Носова
- Актёр
Александр
Ширвиндт
- ИДАктёр
Игорь
Дмитриев
- АТАктёр
Аркадий
Толбузин
- Актёр
Константин
Сорокин
- ВКАктёр
Виктор
Колпаков
- ЛААктриса
Лидия
Атманаки
- ВПСценарист
Владимир
Поляков
- ПСПродюсер
Петр
Свиридов
- ВБОператор
Владимир
Бурыкин
- КРОператор
Константин
Рыжов
- ВСКомпозитор
Василий
Соловьев-Седой