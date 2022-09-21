Она Вас любит (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно

Работник зоопарка, милый и застенчивый Костя Канарейкин, увидел на обложке «Огонька» портрет спортсменки и влюбился в нее. Между ними завязывается переписка, но по ошибке девушка вместо фотографии своего друга получает портрет красивого певца.

