Анна Каренина (фильм, 1967) смотреть онлайн

Фильм снят по мотивам одноименного романа русского писателя Льва Толстого. “Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему” - с этих слов начинается книга. В основе мелодрамы - трагическая история любви и измены, судьба женщины, ради страсти, решившейся бесповоротно изменить свою жизнь. Анна Каренина, не в силах отказаться от своих чувств к избраннику, отвергает мораль светского общества, пытаясь защитить свое право на любовь. Муж разлучает Анну с сыном, ее знакомые отворачиваются от нее…

