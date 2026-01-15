Анна Каренина (фильм, 1967) смотреть онлайн

9.11967, Анна Каренина
Фильм снят по мотивам одноименного романа русского писателя Льва Толстого. “Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему” - с этих слов начинается книга. В основе мелодрамы - трагическая история любви и измены, судьба женщины, ради страсти, решившейся бесповоротно изменить свою жизнь. Анна Каренина, не в силах отказаться от своих чувств к избраннику, отвергает мораль светского общества, пытаясь защитить свое право на любовь. Муж разлучает Анну с сыном, ее знакомые отворачиваются от нее…
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- АЗРежиссёр
Александр
Зархи
- Актриса
Татьяна
Самойлова
- НГАктёр
Николай
Гриценко
- ВЛАктёр
Василий
Лановой
- Актёр
Юрий
Яковлев
- БГАктёр
Борис
Голдаев
- Актриса
Анастасия
Вертинская
- ИСАктриса
Ия
Саввина
- МПАктриса
Майя
Плисецкая
- Актриса
Лидия
Сухаревская
- ЕТАктриса
Елена
Тяпкина
- СПАктриса
Софья
Пилявская
- АТАктёр
Андрей
Тутышкин
- ВСАктёр
Василий
Сахновский
- АКАктёр
Анатолий
Кубацкий
- ВБАктриса
Вера
Бурлакова
- Актёр
Александр
Кайдановский
- ЭКАктёр
Эрвин
Кнаусмюллер
- АКАктёр
Александр
Костомолоцкий
- ВКАктёр
Валентин
Кулик
- АПАктриса
Анна
Павлова
- МПАктёр
Михаил
Погоржельский
- МСАктёр
Михаил
Сидоркин
- АЦАктёр
Аркадий
Цинман
- ГВАктёр
Г.
Вац
- ЮВАктёр
Юрий
Волынцев
- ВСАктёр
Владимир
Семаго
- НДАктриса
Нина
Делекторская
- ВЛАктриса
Валентина
Лановая
- НСАктёр
Николай
Сибейкин
- МСАктриса
Мария
Сапожникова
- ОСАктёр
Олег
Смирнов
- НКАктёр
Николай
Кейль
- ВМАктёр
Виктор
Матисен
- ВЦАктёр
Владимир
Цоппи
- ЕГАктёр
Евгений
Гуров
- СБАктёр
Семён
Бардин
- ВБАктёр
Владимир
Балон
- ИВАктёр
Иван
Власов
- ЛЖАктриса
Лариса
Жуковская
- ЕМАктриса
Елена
Муратова
- ЛСАктриса
Людмила
Семенова
- ПСАктёр
Павел
Стрелин
- НТАктёр
Николай
Толкачёв
- ВКСценарист
Василий
Катанян
- АЗСценарист
Александр
Зархи
- ЛТСценарист
Лев
Толстой
- ЛКОператор
Леонид
Калашников
- РЩКомпозитор
Родион
Щедрин