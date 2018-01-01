Биография

Елена Тяпкина — советская театральная и киноактриса. Заслуженная артистка РСФСР. Была награждена орденами «Знак Почета» и Красной Звезды. Родилась в Москве 10 мая 1900 года. Была секретарем Наркомпроса у Надежды Крупской. Одновременно окончила Студию революционной сатиры, Высшие театральные мастерские. Стала актрисой театра Мейерхольда, позже — театра Революции, Малого театра. В 1942 и 1943 годах — артистка Центральной объединенной киностудиив Алма-Ате. Вернувшись в Москву, работала в Театре драмы, озвучивала мультфильмы и радиоспектакли. В кино Елена Тяпкина сыграла 40 ролей. В кино дебютировала в фильме «Каштанка». Сыграла главные роли в картинах «Дон Диего и Пелагея» и «Неоплаченное письмо». Снялась в лентах «Веселые ребята», «На границе», «Светлый путь», «Радуга», «Жди меня», «Запасной игрок», «Война и мир», «Возмездие». Тяпкина снималась у режиссеров Протазанова, Александрова, Пудовкина, Бондарчука, Швейцера и других известнейших советских режиссеров. Последняя роль — в телефильме Григория Аронова «Каникулы Кроша».