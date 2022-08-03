Веселые ребята (фильм, 1934) смотреть онлайн
1934, Веселые ребята
Мюзикл, Комедия89 мин0+
О фильме
Первая музыкальная комедия, снятая в СССР, в отреставрированной цветной версии. Семья нэпманов на отдыхе принимает поющего пастуха Костю Потехина за знаменитого парагвайского дирижера Косту Фраскини. Под видом гастролера Потехин попадает в богатый дом и влюбляется в домработницу Анюту.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ГАРежиссёр
Григорий
Александров
- ЛУАктёр
Леонид
Утесов
- Актриса
Любовь
Орлова
- МСАктриса
Мария
Стрелкова
- МИАктриса
Мария
Иванова
- ЕТАктриса
Елена
Тяпкина
- ФКАктёр
Федор
Курихин
- АААктёр
Арнольд
Арнольд
- РЭАктёр
Роберт
Эрдман
- ЭГАктёр
Эммануил
Геллер
- НОАктёр
Николай
Отто
- НЭСценарист
Николай
Эрдман
- ВМСценарист
Владимир
Масс
- ГАСценарист
Григорий
Александров
- ВТАктёр дубляжа
Владимир
Трошин
- АУХудожник
Алексей
Уткин
- ЭТМонтажёр
Эсфирь
Тобак
- ИДКомпозитор
Исаак
Дунаевский