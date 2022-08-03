Веселые ребята (фильм, 1934) смотреть онлайн

Первая музыкальная комедия, снятая в СССР, в отреставрированной цветной версии. Семья нэпманов на отдыхе принимает поющего пастуха Костю Потехина за знаменитого парагвайского дирижера Косту Фраскини. Под видом гастролера Потехин попадает в богатый дом и влюбляется в домработницу Анюту.

