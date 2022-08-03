Веселые ребята
Wink
Фильмы
Веселые ребята

Веселые ребята (фильм, 1934) смотреть онлайн

1934, Веселые ребята
Мюзикл, Комедия89 мин0+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Первая музыкальная комедия, снятая в СССР, в отреставрированной цветной версии. Семья нэпманов на отдыхе принимает поющего пастуха Костю Потехина за знаменитого парагвайского дирижера Косту Фраскини. Под видом гастролера Потехин попадает в богатый дом и влюбляется в домработницу Анюту.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мюзикл
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Веселые ребята»