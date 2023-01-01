Биография

Владимир Трошин – актер, вокалист. Имел государственные и общественные награды, носил звание народного артиста. Годы жизни: 1926 – 2008. В детские годы учился музыке, посещал драмкружок. Курс обучения актерскому мастерству начал в Свердловске, завершил в Москве. В выпускной постановке «Молодой гвардии» Школы-студии МХАТ роль Трошина – Олег Кошевой. Став профессиональным артистом в 1947 году, прослужил во МХАТе более сорока лет. Для талантливого вокалиста ставили песенные включения в спектакли. Публика шла на Трошина! Сниматься артист начал в год награждения Сталинской премией. Был женат на балерине ГАБТа, вырастил сына. В фильмах Трошин сыграл несколько десятков ролей, среди которых были и главные. Однако запомнился артист в большей степени как исполнитель песен, сопровождающих кино. В фильме «Они были первыми» он поет «За фабричной заставой...» – и песня тут же становится сверхпопулярной. В ленте «Первый день мира» звучит лирическое «Я трогаю русые косы...» В кинофильме 1963 года Трошин поет о заправленных в планшеты космических картах, и песня становится гимном космической эпохи. Главный успех артиста – «Подмосковные вечера», записанные в 1955 году для документального фильма о спартакиаде.