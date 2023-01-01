Большие и маленькие
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Большие и маленькие

Большие и маленькие (фильм, 1963) смотреть онлайн бесплатно

9.11963, Большие и маленькие
Драмы, Советские87 мин18+

Сюжет

Три новеллы. Три семьи. Три проблемы. Боря Горохов – мальчик с ярким художественным талантом, но плохо учится и прогуливает школу. Семья Веры Игнатьевны с виду кажется благополучной, но на самом деле вся жизнь крутится лишь вокруг еe избалованной дочери, которая своими прихотями доводит мать до грани отчаяния. Отец Игоря и Оли – патологический лжец, оставивший семью, не задумываясь, как его поведение может отразиться на детях.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb