Большие и маленькие (фильм, 1963) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Три новеллы. Три семьи. Три проблемы. Боря Горохов – мальчик с ярким художественным талантом, но плохо учится и прогуливает школу. Семья Веры Игнатьевны с виду кажется благополучной, но на самом деле вся жизнь крутится лишь вокруг еe избалованной дочери, которая своими прихотями доводит мать до грани отчаяния. Отец Игоря и Оли – патологический лжец, оставивший семью, не задумываясь, как его поведение может отразиться на детях.



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