WinkФильмыБольшие и маленькиеАктёры и съёмочная группа фильма «Большие и маленькие»
Актёры и съёмочная группа фильма «Большие и маленькие»
Актёры
АктрисаМария Петровна Горохова
Людмила Иванова
АктёрБоря Горохов
Василий Горчаков
АктёрНиколай Иванович
Николай Бармин
АктрисаВера Игнатьевна Коробова
Нина Меньшикова
АктёрАндрей Степанович
Лев Свердлин
АктёрКоробов
Владимир Трошин
АктрисаТамара Коробова
Любовь Виролайнен
АктрисаЕвгения Алексеевна Соколова
Софья Павлова
АктёрНиколай Алексеевич Соколов
Геннадий Некрасов
АктёрЮрий Николаевич Васильев