Wink
Фильмы
Большие и маленькие
Актёры и съёмочная группа фильма «Большие и маленькие»

Актёры и съёмочная группа фильма «Большие и маленькие»

Актёры

Людмила Иванова

Людмила Иванова

АктрисаМария Петровна Горохова
Василий Горчаков

Василий Горчаков

АктёрБоря Горохов
Николай Бармин

Николай Бармин

АктёрНиколай Иванович
Нина Меньшикова

Нина Меньшикова

АктрисаВера Игнатьевна Коробова
Лев Свердлин

Лев Свердлин

АктёрАндрей Степанович
Владимир Трошин

Владимир Трошин

АктёрКоробов
Любовь Виролайнен

Любовь Виролайнен

АктрисаТамара Коробова
Софья Павлова

Софья Павлова

АктрисаЕвгения Алексеевна Соколова
Геннадий Некрасов

Геннадий Некрасов

АктёрНиколай Алексеевич Соколов
Юрий Пузырёв

Юрий Пузырёв

АктёрЮрий Николаевич Васильев

Сценаристы

Антон Макаренко

Антон Макаренко

Сценарист

Монтажёры

Наталья Логинова

Наталья Логинова

Монтажёр
Лидия Жучкова

Лидия Жучкова

Монтажёр