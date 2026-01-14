Гусарская баллада (фильм, 1962) смотреть онлайн

Исторический анекдот, удачно и к месту рассказанный, всегда найдет благодарных слушателей, а, тем более, зрителей. История девицы-корнета, желающей наравне с мужчинами защищать отечество, была счастливо вспомнена драматургом А. Гладковым, воплощена им в комедии «Давным-давно» и экранизирована Э. Рязановым в 1962 — к 150-летнему юбилею победы над Наполеоном.



Все удачно сложилось в этом киноводевиле: и знакомый сюжет, изобилующий приключениями, переодеваниями, интригами, и замечательная, использующая характерные жанровые модели — романса, баллады, гусарской песни — музыка Т. Хренникова, и звездный актерский ансамбль.

