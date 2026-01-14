Гусарская баллада
Wink
Фильмы
Гусарская баллада
9.61962, Гусарская баллада
Мюзикл, Комедия94 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Гусарская баллада (фильм, 1962) смотреть онлайн

О фильме

Исторический анекдот, удачно и к месту рассказанный, всегда найдет благодарных слушателей, а, тем более, зрителей. История девицы-корнета, желающей наравне с мужчинами защищать отечество, была счастливо вспомнена драматургом А. Гладковым, воплощена им в комедии «Давным-давно» и экранизирована Э. Рязановым в 1962 — к 150-летнему юбилею победы над Наполеоном.

Все удачно сложилось в этом киноводевиле: и знакомый сюжет, изобилующий приключениями, переодеваниями, интригами, и замечательная, использующая характерные жанровые модели — романса, баллады, гусарской песни — музыка Т. Хренникова, и звездный актерский ансамбль.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Комедия, Мюзикл
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гусарская баллада»