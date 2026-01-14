Гусарская баллада (фильм, 1962) смотреть онлайн

9.61962, Гусарская баллада
Мюзикл, Комедия94 мин18+
Исторический анекдот, удачно и к месту рассказанный, всегда найдет благодарных слушателей, а, тем более, зрителей. История девицы-корнета, желающей наравне с мужчинами защищать отечество, была счастливо вспомнена драматургом А. Гладковым, воплощена им в комедии «Давным-давно» и экранизирована Э. Рязановым в 1962 — к 150-летнему юбилею победы над Наполеоном.
Все удачно сложилось в этом киноводевиле: и знакомый сюжет, изобилующий приключениями, переодеваниями, интригами, и замечательная, использующая характерные жанровые модели — романса, баллады, гусарской песни — музыка Т. Хренникова, и звездный актерский ансамбль.
8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Эльдар
Рязанов
- ЛГАктриса
Лариса
Голубкина
- Актёр
Юрий
Яковлев
- ИИАктёр
Игорь
Ильинский
- НКАктёр
Николай
Крючков
- ВКАктёр
Виктор
Кольцов
- АХАктёр
Антоний
Ходурский
- ТШАктриса
Татьяна
Шмыга
- ЛПАктёр
Лев
Поляков
- АПАктёр
Алексей
Полевой
- ВШАктёр
Владимир
Ширяев
- ЮБАктёр
Юрий
Белов
- МОАктёр
Михаил
Орлов
- ВБАктёр
Валентин
Брылеев
- ФЯАктёр
Феликс
Яворский
- ВТАктёр
Владимир
Трошин
- ЮКАктёр
Юрий
Киреев
- РХАктёр
Роман
Хомятов
- ВГАктёр
Владимир
Граве
- ВГАктёр
Владимир
Гусев
- БИАктёр
Борис
Иванов
- ЛЛАктёр
Лев
Любецкий
- ЮМАктёр
Юрий
Мартынов
- ПШАктёр
Павел
Шпрингфельд
- ГЮАктёр
Геннадий
Юдин
- НКАктриса
Нина
Крачковская
- ВБАктёр
Владимир
Балон
- Актёр
Станислав
Чекан
- АГСценарист
Александр
Гладков
- Сценарист
Эльдар
Рязанов
- ВМПродюсер
Валентин
Маслов
- ЛКОператор
Леонид
Крайненков
- ТХКомпозитор
Тихон
Хренников