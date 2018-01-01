Биография

Игорь Ильинский — советский и российский актер, мастер художественного слова, сценарист и режиссер. Народный артист СССР. Лауреат трех Сталинских и Ленинской премии. Родился в Москве 24 июля 1901 года. Ильинский с детства занимался спортом: сначала гимнастикой, затем играл в футбол и хоккей с мячом. Но спортивная карьера его не привлекала. Его отец-врач был творческим человеком: он писал картины и играл в любительском театре, дружил с известными московскими актерами. Игорь тоже хотел стать артистом и, окончив среднюю школу, поступил в студию сценического искусства Комиссаржевского. На профессиональную сцену Ильинский впервые вышел, когда ему было 16 лет. Он играл в театрах и студиях, выступал в цирке, опереттах и на эстраде. Когда ему было 23 года, очень успешно дебютировал в кино. Первой киноролью Игоря Ильинского стал сыщик в приключенческом фильме 1924 года «Аэлита». В том же году молодой актер сыграл одну из главных ролей в комедии «Папиросница от Моссельпрома». Настоящей звездой он стал в 1938 году, сыграв Бывалова в знаменитой музыкальной комедии «Волга-Волга». В число известных киноработ Ильинского входят роли в фильмах «Хирургия», «Горе от ума», «Карнавальная ночь», «Гусарская баллада», «Юнга Северного флота». В его фильмографии как актера 48 фильмов. Еще к двум фильмам он написал сценарии, а девять кинолент снял как режиссер.