Баллада о столе
Wink
Детям
Баллада о столе
1956, Баллада о столе
Советские мультфильмы12+

Контент станет доступным 01.10.2025

Баллада о столе (фильм, 1956) смотреть онлайн

О фильме

Маленького работничка за усердие и скромность повышают в должности. Став начальником некоего учреждения, герой мгновенно преображается: он груб с сослуживцами и посетителями, никого не допускает в свой роскошно обставленный кабинет, подлинную деловую деятельность подменяет бумажной волокитой. Но это продолжается недолго...

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Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы

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