Баллада о столе (фильм, 1956) смотреть онлайн

Маленького работничка за усердие и скромность повышают в должности. Став начальником некоего учреждения, герой мгновенно преображается: он груб с сослуживцами и посетителями, никого не допускает в свой роскошно о�бставленный кабинет, подлинную деловую деятельность подменяет бумажной волокитой. Но это продолжается недолго...



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