Детям
Баллада о столе
Актёры и съёмочная группа фильма «Баллада о столе»

Режиссёры

Михаил Калинин

Режиссёр
Роман Давыдов

Режиссёр

Актёры

Игорь Ильинский

Актёрчитает текст
Александр Безыменский

Актёрчитает текст

Сценаристы

Александр Безыменский

Сценарист

Художники

Роман Давыдов

Художник

Монтажёры

Н. Аравина

Монтажёр

Операторы

Николай Гринберг

Оператор

Композиторы

Давид Львов-Компанеец

Композитор