Дело было в Пенькове (фильм, 1957) смотреть онлайн бесплатно
9.61957, Дело было в Пенькове
Драмы, Мелодрамы94 мин12+
Сюжет
В родное село возвращается из мест «не столь отдаленных» лихой тракторист Матвей Морозов. И вспоминается ему история его женитьбы, его роковой любви, несостоявшейся измены и совершенного сгоряча «преступления», в котором он нисколько не раскаивается. Первый парень на деревне, Матвей Морозов был настоящей головной болью для председателя колхоза. Правда, работал за десятерых, но горазд был на всякие выдумки. Да к тому же полюбила его председательская дочка Лариса.
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Информация
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb
- СРРежиссёр
Станислав
Ростоцкий
- ММАктриса
Майя
Менглет
- Актёр
Вячеслав
Тихонов
- Актриса
Светлана
Дружинина
- ВРАктёр
Владимир
Ратомский
- ВТАктриса
Валентина
Телегина
- АКАктёр
Анатолий
Кубацкий
- ЮМАктёр
Юрий
Медведев
- АХАктриса
Александра
Харитонова
- ЮМАктёр
Юрий
Мартынов
- ВТАктёр
Владимир
Трошин
- СРСценарист
Станислав
Ростоцкий
- САСценарист
Сергей
Антонов
- ГКПродюсер
Григорий
Купершмидт
- ОБХудожница
Ольга
Беднова
- ЕАМонтажёр
Евгения
Абдиркина
- КМКомпозитор
Кирилл
Молчанов