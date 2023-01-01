Дело было в Пенькове
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Дело было в Пенькове

Дело было в Пенькове (фильм, 1957) смотреть онлайн бесплатно

9.61957, Дело было в Пенькове
Драмы, Мелодрамы94 мин12+

Сюжет

В родное село возвращается из мест «не столь отдаленных» лихой тракторист Матвей Морозов. И вспоминается ему история его женитьбы, его роковой любви, несостоявшейся измены и совершенного сгоряча «преступления», в котором он нисколько не раскаивается. Первый парень на деревне, Матвей Морозов был настоящей головной болью для председателя колхоза. Правда, работал за десятерых, но горазд был на всякие выдумки. Да к тому же полюбила его председательская дочка Лариса.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дело было в Пенькове»

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