Горбун
Wink
Фильмы
Горбун

Горбун (фильм, 1959) смотреть онлайн

9.31959, Le bossu
Боевик, Приключения100 мин6+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Эта история началась в 1701 году, когда Францией правил «Король-Солнце» Людовик XIV. Шевалье Лагардер спасает от расправы слуг короля дочь смертельно раненного принца Филиппа де Невер и скрывается с грудным ребенком от преследования в Испании. Он и его верный слуга Паскуаль воспитывают девочку Аврору в течение пятнадцати лет. В 1716 году, вернувшись в Париж, шевалье переодевается горбуном, чтобы войти в доверие к высокопоставленным вельможам во дворце короля, ведь его горб приносит счастье.

Страна
Франция, Италия
Жанр
Боевик, Приключения
Качество
Full HD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Горбун»