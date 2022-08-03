Горбун (фильм, 1959) смотреть онлайн
О фильме
Эта история началась в 1701 году, когда Францией правил «Король-Солнце» Людовик XIV. Шевалье Лагардер спасает от расправы слуг короля дочь смертельно раненного принца Филиппа де Невер и скрывается с грудным ребенком от преследования в Испании. Он и его верный слуга Паскуаль воспитывают девочку Аврору в течение пятнадцати лет. В 1716 году, вернувшись в Париж, шевалье переодевается горбуном, чтобы войти в доверие к высокопоставленным вельможам во дворце короля, ведь его горб приносит счастье.
СтранаФранция, Италия
ЖанрБоевик, Приключения
КачествоFull HD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb
- АЮРежиссёр
Андре
Юнебель
- ЖМАктёр
Жан
Маре
- БАктёр
Бурвиль
- ССАктриса
Сабина
Сессельман
- ЖЛАктёр
Жан
Ле Пулен
- ЮНАктёр
Юбер
Ноэль
- ПДАктриса
Полетт
Дюбо
- ЭБАктёр
Эдмон
Бошан
- АРАктёр
Александр
Риньо
- ПКАктёр
Поль
Камбо
- ЖДАктёр
Жорж
Дукен
- АЮСценарист
Андре
Юнебель
- ПКПродюсер
Пол
Кадеак
- ВТАктёр дубляжа
Владимир
Трошин
- СЦАктёр дубляжа
Сергей
Цейц
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ИКАктриса дубляжа
Ирина
Карташёва
- ККАктёр дубляжа
Константин
Карельских
- МГОператор
Марсель
Гриньон