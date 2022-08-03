Горбун (фильм, 1959) смотреть онлайн

Эта история началась в 1701 году, когда Францией правил «Король-Солнце» Людовик XIV. Шевалье Лагардер спасает от расправы слуг короля дочь смертельно раненного принца Филиппа де Невер и скрывается с грудным ребенком от преследования в Испании. Он и его верный слуга Паскуаль воспитывают девочку Аврору в течение пятнадцати лет. В 1716 году, вернувшись в Париж, шевалье переодевается горбуном, чтобы войти в доверие к высокопоставленным вельможам во дворце короля, ведь его горб приносит счастье.

