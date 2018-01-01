Wink
Фильмы
Веселые ребята
Актёры и съёмочная группа фильма «Веселые ребята»

Актёры и съёмочная группа фильма «Веселые ребята»

Режиссёры

Григорий Александров

Режиссёр

Актёры

Леонид Утесов

АктёрКостя Потехин
Любовь Орлова

АктрисаАнюта
Мария Стрелкова

АктрисаЕлена
Мария Иванова

Актриса
Елена Тяпкина

Актрисамачеха
Федор Курихин

Актёрфакельщик
Арнольд Арнольд

Актёрдирижер из Парагвая
Роберт Эрдман

Актёручитель музыки
Эммануил Геллер

Актёр
Николай Отто

Актёр

Сценаристы

Николай Эрдман

Сценарист
Владимир Масс

Сценарист
Григорий Александров

Сценарист

Актёры дубляжа

Владимир Трошин

Актёр дубляжа

Художники

Алексей Уткин

Художник

Монтажёры

Эсфирь Тобак

Монтажёр

Композиторы

Исаак Дунаевский

Композитор