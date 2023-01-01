Жди меня (фильм, 1943) смотреть онлайн
9.41943, Жди меня
Драма, Военный87 мин12+
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О фильме
История всепобеждающей любви военного времени. Редкий солдат не знал симоновскую поэтическую строку «Жди меня - и я вернусь…»; многие утверждали, что она помогла им выжить…
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Рейтинг
- БИРежиссёр
Борис
Иванов
- ББАктёр
Борис
Блинов
- ВСАктриса
Валентина
Серова
- ЛСАктёр
Лев
Свердлин
- МНАктёр
Михаил
Названов
- НЗАктриса
Нина
Зорская
- ЕТАктриса
Елена
Тяпкина
- АААктёр
Андрей
Апсолон
- ЛГАктриса
Людмила
Глазова
- ПГАктёр
Павел
Герага
- АМАктёр
Антон
Мартынов
- ЕСАктриса
Екатерина
Сипавина
- ВЖАктриса
Варвара
Журавлёва
- АААктёр
Анатолий
Алексеев
- КССценарист
Константин
Симонов
- АБХудожник
Артур
Бергер
- ВКХудожник
Владимир
Камский
- ЕАМонтажёр
Евгения
Абдиркина
- СРОператор
Самуил
Рубашкин
- НККомпозитор
Николай
Крюков