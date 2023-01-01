Жди меня
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Жди меня

Жди меня (фильм, 1943) смотреть онлайн

9.41943, Жди меня
Драма, Военный87 мин12+

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О фильме

История всепобеждающей любви военного времени. Редкий солдат не знал симоновскую поэтическую строку «Жди меня - и я вернусь…»; многие утверждали, что она помогла им выжить…

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Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Жди меня»