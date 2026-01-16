Дворянское гнездо (фильм, 1969) смотреть онлайн

Дворянское гнездо
Дворянское гнездо
1969, Дворянское гнездо
Драма, Мелодрама104 мин12+
О фильме

Дворянин Лаврецкий возвращается из-за границы в Россию, в свое «родовое гнездо», где его всегда ждут и по-прежнему любят.

Страна
СССР
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дворянское гнездо»