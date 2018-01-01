Wink
Чеслав Сушкевич
Карьера
Актёр
Дата рождения
1 сентября 1918 г. (72 года)
Дата смерти
9 июля 1991 г.

Фильмография

Актёр