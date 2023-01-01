Вячеслав Котёночкин

Биография

Вячеслав Котеночкин – режиссер-постановщик мультфильмов, художник, сценарист, продюсер, родился 20 июня 1927 года. Был удостоен звания народного артиста, орденов Дружбы и Улыбки, государственной премии. Наиболее известными работами стали мультфильмы «Ну, погоди!», «Котенок с улицы Лизюкова» и др. В 1947 году прошел обучение по специальности мультипликатор на курсах при «Союзмультфильме». В первые годы после обучения работал художником, а затем режиссером-постановщиком мультфильмов. Фильмография насчитывает более 80 работ в кинематографе. Одним из первых фильмов Вячеслава Котеночкина, в котором он участвовал в качестве режиссера, стал сатирический киножурнал «Фитиль». Постановщик также работал над мультипликационными вставками в кинокартины («Путешествие в апрель»). В 1965 году на экраны вышел мультфильм «Лягушка-путешественница». Начиная с 1969 года работал над сериями мультфильма «Ну, погоди!». В 1988 году создал мультфильм «Котенок с улицы Лизюкова». Режиссер был женат на балерине Тамаре Вишневой. В семье родились сын, Алексей Котеночкин, который тоже стал мультипликатором, и дочь Наталья. Династию продолжила внучка, Екатерина, которая выбрала творческую профессию, стала певицей.