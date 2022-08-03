Фальшивая нота (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно
8.61969, Фальшивая нота
Мультфильм, Семейный9 мин12+
О фильме
Каждый музыкант играет свою партию. Дирижер следит за слаженностью исполнения. Злобная фальшивая нота сначала залезла в трубу, и музыкант сделал ошибку. Оркестр обвинил его в неудаче, но хулиганка стала прыгать по всем инструментам. Каждый из исполнителей сфальшивил. Группа переругалась между собой, но вскоре поняла, кто виновник происшедшего. За нотой началась охота. Убегая, она умудрилась осложнить жизнь многим.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Семейный, Мультфильм, Короткометражка
КачествоSD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.9 IMDb