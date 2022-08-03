Фальшивая нота (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно

Каждый музыкант играет свою партию. Дирижер следит за слаженностью исполнения. Злобная фальшивая нота сначала залезла в трубу, и музыкант сделал ошибку. Оркестр обвинил его в неудаче, но хулиганка стала прыгать по всем инструментам. Каждый из исполнителей сфальшивил. Группа переругалась между собой, но вскоре поняла, кто виновник происшедшего. За нотой началась охота. Убегая, она умудрилась осложнить жизнь многим.

