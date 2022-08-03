9.61957, В некотором царстве...
Мультфильм, Для самых маленьких28 мин18+
В некотором царстве... (фильм, 1957) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Крестьянский парень Емеля отпускает пойманную им щуку обратно в реку. Щука награждает парня волшебным даром исполнения всех его желаний. Емеля, сам того не зная, влюбляет в себя царевну Марью, которая отказывается выйти замуж за заморского принца. Разобиженный принц идeт войной на царство…
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоFull HD
Время28 мин / 00:28
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ИИРежиссёр
Иван
Иванов-Вано
- МБРежиссёр
Михаил
Ботов
- СААктёр
Серафим
Аникеев
- Актёр
Георгий
Вицин
- ВОАктриса
Вера
Орлова
- ЛПАктёр
Лев
Потемкин
- МБАктриса
Мария
Бабанова
- ГШАктёр
Григорий
Шпигель
- ВГАктёр
Владимир
Гуляев
- ГМАктёр
Георгий
Милляр
- НЭСценарист
Николай
Эрдман
- ПСХудожник
Перч
Саркисян
- ВКХудожник
Владимир
Крумин
- КЧХудожник
Константин
Чикин
- РКХудожник
Роман
Качанов
- ВКХудожник
Вячеслав
Котёночкин
- ББХудожник
Борис
Бутаков
- ФХХудожник
Фёдор
Хитрук
- ЕХХудожница
Елена
Хлудова
- ВПХудожник
Владимир
Пекарь
- БДХудожник
Борис
Дёжкин
- ВЛХудожник
Виктор
Лихачев
- ВДХудожник
Вадим
Долгих
- АФМонтажёр
Александра
Фирсова
- МДОператор
Михаил
Друян
- ЮНКомпозитор
Юрий
Никольский