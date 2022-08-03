Крестьянский парень Емеля отпускает пойманную им щуку обратно в реку. Щука награждает парня волшебным даром исполнения всех его желаний. Емеля, сам того не зная, влюбляет в себя царевну Марью, которая отказывается выйти замуж за заморского принца. Разобиженный принц идeт войной на царство…

