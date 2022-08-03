В некотором царстве...
Wink
Детям
В некотором царстве...
9.61957, В некотором царстве...
Мультфильм, Для самых маленьких28 мин18+

В некотором царстве... (фильм, 1957) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Крестьянский парень Емеля отпускает пойманную им щуку обратно в реку. Щука награждает парня волшебным даром исполнения всех его желаний. Емеля, сам того не зная, влюбляет в себя царевну Марью, которая отказывается выйти замуж за заморского принца. Разобиженный принц идeт войной на царство…

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В некотором царстве...»