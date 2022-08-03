Конек-Горбунок (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно
9.61975, Конек-Горбунок
Мультфильм, Советские мультфильмы70 мин6+
О фильме
Жил-был в Царь-столице грозный царь. Задумал он взять в жены Царь-девицу и послал за ней Иванушку, крестьянского сына. Вовек бы тому не добраться до красавицы, если б не волшебный помощник, сказочный Конек-Горбунок…
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоFull HD
Время70 мин / 01:10
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb
- НБАктёр
Николай
Боголюбов
- ВГАктёр
Владимир
Грибков
- ОЧАктриса
Ольга
Чепурова
- МБАктриса
Мария
Барабанова
- НКАктриса
Нина
Крачковская
- АКАктёр
Алексей
Консовский
- ЮБАктёр
Юльен
Балмусов
- ИМАктриса
Ирина
Маликова
- ЮПАктриса
Юлия
Парнес
- Актёр
Владимир
Конкин
- ГГСценарист
Георгий
Гребнер
- ЛШХудожник
Леонид
Шварцман
- АВХудожник
Александр
Винокуров
- БЧХудожник
Борис
Чани
- ФХХудожник
Фёдор
Хитрук
- РКХудожник
Роман
Качанов
- ВКХудожник
Вячеслав
Котёночкин
- БДХудожник
Борис
Дёжкин
- ВДХудожник
Вадим
Долгих
- ГФХудожник
Геннадий
Филиппов
- БМХудожник
Борис
Меерович
- РДХудожник
Роман
Давыдов
- ТФХудожница
Татьяна
Федорова
- ЛКМонтажёр
Лидия
Кякшт
- МДОператор
Михаил
Друян
- НБКомпозитор
Николай
Будашкин