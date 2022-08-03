Конек-Горбунок (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно

Конек-Горбунок
Жил-был в Царь-столице грозный царь. Задумал он взять в жены Царь-девицу и послал за ней Иванушку, крестьянского сына. Вовек бы тому не добраться до красавицы, если б не волшебный помощник, сказочный Конек-Горбунок…

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

