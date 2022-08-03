Лягушка-путешественница
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Лягушка-путешественница

Лягушка-путешественница (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно

9.51965, Лягушка-путешественница
Мультфильм, Для самых маленьких17 мин18+

О фильме

По одноименной сказке Гаршина о хвастливой Лягушке, которая пролетела с утками от болота до болота, а потом рассказывала о своих путешествиях в дальние страны.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
SD
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb