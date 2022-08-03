Лягушка-путешественница (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно
9.51965, Лягушка-путешественница
Мультфильм, Для самых маленьких17 мин18+
О фильме
По одноименной сказке Гаршина о хвастливой Лягушке, которая пролетела с утками от болота до болота, а потом рассказывала о своих путешествиях в дальние страны.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоSD
Время17 мин / 00:17
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ВКРежиссёр
Вячеслав
Котёночкин
- АТРежиссёр
Александр
Трусов
- ЛПАктриса
Лариса
Пашкова
- ЭГАктёр
Эраст
Гарин
- ЕПАктриса
Елена
Понсова
- МЯАктёр
Михаил
Яншин
- РПАктёр
Ростислав
Плятт
- ГМАктёр
Георгий
Милляр
- РЗАктриса
Рина
Зелёная
- КРАктриса
Клара
Румянова
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- НЭСценарист
Николай
Эрдман
- ВГСценарист
Всеволод
Гаршин
- ЕПОператор
Елена
Петрова
- ММКомпозитор
Михаил
Меерович