Запасной игрок
Wink
Фильмы
Запасной игрок

Запасной игрок (фильм, 1954) смотреть онлайн бесплатно

9.51954, Запасной игрок
Комедия, Спортивный78 мин18+

О фильме

Заводская команда «Синих Стрел» выходит в финал и отправляется в Сухуми на теплоходе для встречи с «Вымпелом», считающимся фаворитом. Но перед матчем лучший нападающий Саша Веснушкин паникует, не веря в победу своей команды, поэтому Сашу заменяют запасным игроком, его братом Васей. Исход волнующей встречи под угрозой.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Спортивный
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.8 IMDb