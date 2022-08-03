Запасной игрок (фильм, 1954) смотреть онлайн бесплатно
9.51954, Запасной игрок
Комедия, Спортивный78 мин18+
О фильме
Заводская команда «Синих Стрел» выходит в финал и отправляется в Сухуми на теплоходе для встречи с «Вымпелом», считающимся фаворитом. Но перед матчем лучший нападающий Саша Веснушкин паникует, не веря в победу своей команды, поэтому Сашу заменяют запасным игроком, его братом Васей. Исход волнующей встречи под угрозой.
СтранаСССР
ЖанрКомедия, Спортивный
КачествоSD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- СТРежиссёр
Семен
Тимошенко
- Актёр
Георгий
Вицин
- Актёр
Всеволод
Кузнецов
- Актёр
Павел
Кадочников
- ТКАктриса
Татьяна
Конюхова
- ВУАктриса
Валентина
Ушакова
- МБАктёр
Марк
Бернес
- ВБАктёр
Владимир
Белокуров
- ЕТАктриса
Елена
Тяпкина
- Актёр
Николай
Рыбников
- КААктёр
Константин
Адашевский
- СТСценарист
Семен
Тимошенко
- ГКХудожник
Георгий
Кропачев
- ЕШОператор
Евгений
Шапиро
- ИДКомпозитор
Исаак
Дунаевский