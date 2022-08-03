Заводская команда «Синих Стрел» выходит в финал и отправляется в Сухуми на теплоходе для встречи с «Вымпелом», считающимся фаворитом. Но перед матчем лучший нападающий Саша Веснушкин паникует, не веря в победу своей команды, поэтому Сашу заменяют запасным игроком, его братом Васей. Исход волнующей встречи под угрозой.

