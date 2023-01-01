Биография

Валентина Ушакова — актриса. Годы жизни: 1925 – 2012. Школу окончила экстерном. Работала лаборанткой в НИИ. В 1943 году поступила в МГУ, однако вскоре изменила планы и решила стать актрисой. Во время учебы на актерском факультете подрабатывала манекенщицей в Доме мод. Фактурной девушке доверяли демонстрацию экспортных изделий из русского меха. ВГИК окончила в 1949, получив диплом с отличием. Первая роль Ушаковой — жена композитора Римского-Корсакова в ленте 1950 года «Мусоргский» — сыграна безупречно. В фильмографии актрисы нет главных ролей, однако режиссеры зовут ее королевой эпизода и зовут сниматься в своих картинах. Мы видим актрису в знаменитых фильмах той эпохи. Она играет в драме 1952 года «Покорители вершин», рассказывающей о подвиге альпиниста Виталия Симбирцева. Ушакова в фильме «Алеша Птицын вырабатывает характер» — строгая и сосредоточенная дежурная метрополитена. В экранизации чеховского рассказа «Анна на шее» и рязановской «Карнавальной ночи» играет в массовке. Актриса восхищает зрителей в мелодраме 1956 года «Разные судьбы» и гайдаевской комедии 1975 года «Не может быть!». Последний фильм с участием актрисы в эпизоде вышел в 2004 году.