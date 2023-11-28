Улица младшего сына (фильм, 1962) смотреть онлайн бесплатно
9.31962, Улица младшего сына
Драма, Военный94 мин18+
О фильме
Экранизация одноименного романа Льва Кассиля и Макса Поляновского, посвященного пионеру - Володе Дубинину. В приморском городе Керчь живет мальчишка Володя. На уроках зачитывается книгой о Чкалове. Конструирует планеры, которые летают дальше других, возится с малышами из подшефного класса. С отцом-капитаном ездит на рыбалку. Когда начинается Великая Отечественная война, отец уходит на фронт, а Володя добивается, чтобы его взяли в партизанский отряд...
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb