Ночной патруль (фильм, 1957) смотреть онлайн

Бухгалтер Никифоров находит несоответствия в балансе счетов оптовой базы суконных тканей. Махинациями занимается его начальник Каземир Нежук, в узких кругах известный как Барон. Расследование Никифорова в конце концов приводит к его смерти. Милиция подозревает бывшего взломщика сейфов по кличке Огонeк, который как раз вернулся в СССР. Но им движут совсем другие намерения.

