Ночной патруль
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Ночной патруль

Ночной патруль (фильм, 1957) смотреть онлайн

9.31957, Ночной патруль
Криминал, Детектив93 мин12+

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О фильме

Бухгалтер Никифоров находит несоответствия в балансе счетов оптовой базы суконных тканей. Махинациями занимается его начальник Каземир Нежук, в узких кругах известный как Барон. Расследование Никифорова в конце концов приводит к его смерти. Милиция подозревает бывшего взломщика сейфов по кличке Огонeк, который как раз вернулся в СССР. Но им движут совсем другие намерения.

Страна
СССР
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ночной патруль»