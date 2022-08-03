Ночной патруль (фильм, 1957) смотреть онлайн
9.31957, Ночной патруль
Криминал, Детектив93 мин12+
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О фильме
Бухгалтер Никифоров находит несоответствия в балансе счетов оптовой базы суконных тканей. Махинациями занимается его начальник Каземир Нежук, в узких кругах известный как Барон. Расследование Никифорова в конце концов приводит к его смерти. Милиция подозревает бывшего взломщика сейфов по кличке Огонeк, который как раз вернулся в СССР. Но им движут совсем другие намерения.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ВСРежиссёр
Владимир
Сухобоков
- ЛСАктёр
Лев
Свердлин
- МБАктёр
Марк
Бернес
- ВГАктёр
Вадим
Грачев
- ВУАктриса
Валентина
Ушакова
- ВААктёр
Владимир
Андреев
- ЕГАктёр
Евгений
Гуров
- ЮКАктёр
Юрий
Киреев
- ЕБАктёр
Евгений
Буренков
- ТОАктриса
Татьяна
Окуневская
- ЗФАктриса
Зоя
Фёдорова
- ММСценарист
Михаил
Маклярский
- ЛШСценарист
Лев
Шейнин
- ВМПродюсер
Владимир
Марон
- НЛМонтажёр
Наталья
Логинова
- МПОператор
Маргарита
Пилихина
- АЭКомпозитор
Андрей
Эшпай