Wink
Фильмы
Ночной патруль
Актёры и съёмочная группа фильма «Ночной патруль»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ночной патруль»

Режиссёры

Владимир Сухобоков

Владимир Сухобоков

Режиссёр

Актёры

Лев Свердлин

Лев Свердлин

Актёр
Марк Бернес

Марк Бернес

Актёр
Вадим Грачев

Вадим Грачев

Актёр
Валентина Ушакова

Валентина Ушакова

Актриса
Владимир Андреев

Владимир Андреев

Актёр
Евгений Гуров

Евгений Гуров

Актёр
Юрий Киреев

Юрий Киреев

Актёр
Евгений Буренков

Евгений Буренков

Актёр
Татьяна Окуневская

Татьяна Окуневская

Актриса
Зоя Фёдорова

Зоя Фёдорова

Актриса

Сценаристы

Михаил Маклярский

Михаил Маклярский

Сценарист
Лев Шейнин

Лев Шейнин

Сценарист

Продюсеры

Владимир Марон

Владимир Марон

Продюсер

Монтажёры

Наталья Логинова

Наталья Логинова

Монтажёр

Операторы

Маргарита Пилихина

Маргарита Пилихина

Оператор

Композиторы

Андрей Эшпай

Андрей Эшпай

Композитор