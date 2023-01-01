Пущик едет в Прагу
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Пущик едет в Прагу

Пущик едет в Прагу (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно

9.31965, Пущик едет в Прагу
Комедии85 мин6+

Сюжет

Отдыхая в Артеке, двенадцатилетний Юра пообещал своей чешской подружке Здене подарить медвежонка из Беловежской Пущи. И теперь вместе с приятелем он отправляется в пущу, где их ждут незабываемые приключения.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.3 IMDb