Пущик едет в Прагу (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Отдыхая в Артеке, двенадцатилетний Юра пообещал своей чешской подружке Здене подарить медвежонка из Беловежской Пущи. И теперь вместе с приятелем он отправляется в пущу, где их ждут незабываемые приключения.



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