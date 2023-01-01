Пущик едет в Прагу (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно
9.31965, Пущик едет в Прагу
Комедии85 мин6+
Сюжет
Отдыхая в Артеке, двенадцатилетний Юра пообещал своей чешской подружке Здене подарить медвежонка из Беловежской Пущи. И теперь вместе с приятелем он отправляется в пущу, где их ждут незабываемые приключения.
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Информация
Рейтинг
5.3 IMDb
- ЛГРежиссёр
Лев
Голуб
- РДАктёр
Рудольф
Дейл
- АФАктёр
Андрей
Филатов
- ВСАктёр
Виктор
Семенов
- КТАктриса
Катержина
Травничкова
- ВУАктриса
Валентина
Ушакова
- АБАктриса
Антонина
Бендова
- АААктёр
Алексей
Алексеев
- АДАктёр
Александр
Дегтярь
- ЗФАктриса
Зоя
Фёдорова
- ВДАктёр
Владимир
Дорофеев
- ЮЯСценарист
Юрий
Яковлев
- ГВОператор
Георгий
Вдовенков
- ИСКомпозитор
Иржи
Срнка