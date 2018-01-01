Wink
Иржи Срнка
Иржи Срнка

Иржи Срнка

Jirí Srnka

Карьера
Композитор
Дата рождения
19 августа 1907 г. (74 года)
Дата смерти
31 января 1982 г.

Фильмография

Композитор