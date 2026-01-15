Возврата нет
Возврата нет

Возврата нет (фильм, 1973) смотреть онлайн

8.91973, Возврата нет
Драма, Мелодрама93 мин12+
О фильме

История любви Антонины и комбата Никитина, которого она приютила у себя после тяжелого ранения. Антонину Каширину хотят исключить из партии, обвиняя в том, что во время войны донская казачка жила на территории, оккупированной немцами. Ей не верят, что она прятала и выходила раненого советского офицера. Не выдержав обидных подозрений, она уходит с бюро парткома. По пути домой Тоня вспоминает, как подобрала истекающего кровью артиллериста — комбата Никитина, укрывала его и лечила, как полюбила.

Страна
СССР
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb

