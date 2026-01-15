Возврата нет (фильм, 1973) смотреть онлайн
8.91973, Возврата нет
Драма, Мелодрама93 мин12+
О фильме
История любви Антонины и комбата Никитина, которого она приютила у себя после тяжелого ранения. Антонину Каширину хотят исключить из партии, обвиняя в том, что во время войны донская казачка жила на территории, оккупированной немцами. Ей не верят, что она прятала и выходила раненого советского офицера. Не выдержав обидных подозрений, она уходит с бюро парткома. По пути домой Тоня вспоминает, как подобрала истекающего кровью артиллериста — комбата Никитина, укрывала его и лечила, как полюбила.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb
- АСРежиссёр
Алексей
Салтыков
- Актриса
Нонна
Мордюкова
- ВДАктёр
Владислав
Дворжецкий
- ОПАктриса
Ольга
Прохорова
- Актёр
Николай
Ерёменко мл.
- Актриса
Татьяна
Самойлова
- БКАктёр
Борис
Кудрявцев
- Актёр
Алексей
Баталов
- НМАктриса
Нина
Меньшикова
- ВБАктёр
Вилнис
Бекерис
- ОГАктриса
Ольга
Григорьева
- ЭКАктёр
Эрвин
Кнаусмюллер
- ВВАктёр
Владимир
Волков
- ЮВАктёр
Юрий
Виноградов
- ВКАктёр
Валентин
Карманов
- ВВАктёр
Виктор
Волков
- ВБАктриса
Валентина
Беляева
- НСАктёр
Николай
Смирнов
- СБАктёр
Степан
Бубнов
- АБАктёр
Алексей
Борзунов
- ЗВАктриса
Зоя
Василькова
- ЛКАктриса
Лариса
Кронберг
- ЮКАктёр
Юрий
Киреев
- АЛАктёр
Александр
Лукьянов
- ЮСАктёр
Юрий
Соковнин
- ОСАктёр
Олег
Савосин
- ВЩАктёр
Виктор
Щеглов
- ТЯАктриса
Тамара
Яренко
- ТЛАктриса
Татьяна
Лаврова
- ВУАктриса
Валентина
Ушакова
- ЮКАктёр
Юрий
Колганов
- АССценарист
Алексей
Салтыков
- АКСценарист
Анатолий
Калинин
- ББОператор
Борис
Брожовский
- АЭКомпозитор
Андрей
Эшпай