Возврата нет (фильм, 1973) смотреть онлайн

История любви Антонины и комбата Никитина, которого она приютила у себя после тяжелого ранения. Антонину Каширину хотят исключить из партии, обвиняя в том, что во время войны донская казачка жила на территории, оккупированной немцами. Ей не верят, что она прятала и выходила раненого советского офицера. Не выдержав обидных подозрений, она уходит с бюро парткома. По пути домой Тоня вспоминает, как подобрала истекающего кровью артиллериста — комбата Никитина, укрывала его и лечила, как полюбила.

