Биография

Нонна Мордюкова — актриса кино и театра. Народная артистка СССР. Родилась в Константиновке 25 ноября 1925 года. Мечтала стать актрисой еще в детстве, вдохновившись фильмом «Богдан Хмельницкий». Великая Отечественная война помешала осуществлению планов, и только в 1945 году юная Нонна поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии. Уже на втором курсе завоевала любовь зрителей, снявшись в картине «Молодая гвардия». С 1950 до 1991 года играла в Театре-студии киноактера. Всего в фильмографии Нонны Мордюковой 50 ярких ролей. Она сыграла в таких фильмах, как «Родня», «Вокзал для двоих», «Комиссар», «Председатель», «Они сражались за Родину», «Журавушка». Также воплотила в жизнь образ Анисьи Федоровны в мини-сериале «Война и мир».