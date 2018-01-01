Чужая родня (фильм, 1955) смотреть онлайн бесплатно
9.61955, Чужая родня
Драма, Мелодрама93 мин18+
О фильме
Разве мог он предположить до женитьбы, как душно и тесно будет в пронафталиненном мирке ее родителей. Настоящий комсомолец с искренней заботой о родном колхозе, Федор не примирился с их затаенной ненавистью к коллективному хозяйству. Между молодыми возник конфликт...
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- МШРежиссёр
Михаил
Швейцер
- Актёр
Николай
Рыбников
- Актриса
Нонна
Мордюкова
- НСАктёр
Николай
Сергеев
- АДАктриса
Александра
Денисова
- ЕМАктриса
Елена
Максимова
- СКАктёр
Степан
Крылов
- ЛМАктриса
Любовь
Малиновская
- ЛКАктёр
Леонид
Кмит
- ЛБАктёр
Леонид
Быков
- ВГАктёр
Владимир
Гуляев
- ПНПродюсер
Петр
Никашин
- ББХудожник
Борис
Бурмистров
- ВФОператор
Вячеслав
Фастович