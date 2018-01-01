Чужая родня (фильм, 1955) смотреть онлайн бесплатно

Чужая родня
9.61955, Чужая родня
Драма, Мелодрама93 мин18+

О фильме

Разве мог он предположить до женитьбы, как душно и тесно будет в пронафталиненном мирке ее родителей. Настоящий комсомолец с искренней заботой о родном колхозе, Федор не примирился с их затаенной ненавистью к коллективному хозяйству. Между молодыми возник конфликт...

Страна
СССР
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb