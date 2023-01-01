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Фильмы
Чужая родня
Актёры и съёмочная группа фильма «Чужая родня»

Актёры и съёмочная группа фильма «Чужая родня»

Режиссёры

Михаил Швейцер

Михаил Швейцер

Режиссёр

Актёры

Николай Рыбников

Николай Рыбников

АктёрФёдор Соловейков
Нонна Мордюкова

Нонна Мордюкова

АктрисаСтеша Ряшкина
Николай Сергеев

Николай Сергеев

АктёрСилантий Ряшкин
Александра Денисова

Александра Денисова

АктрисаАлевтина Ивановна Ряшкина
Елена Максимова

Елена Максимова

АктрисаВарвара Степановна
Сте�пан Крылов

Степан Крылов

Актёрновый бригадир Мирон Иванович
Любовь Малиновская

Любовь Малиновская

АктрисаПелагея
Леонид Кмит

Леонид Кмит

АктёрФедот Степанович
Леонид Быков

Леонид Быков

Актёручитель Лев Захарович
Владимир Гуляев

Владимир Гуляев

АктёрСубботин

Продюсеры

Петр Никашин

Петр Никашин

Продюсер

Художники

Борис Бурмистров

Борис Бурмистров

Художник

Операторы

Вячеслав Фастович

Вячеслав Фастович

Оператор