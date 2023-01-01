Мама (фильм, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

Мать шестерых детей Полина потеряла мужа. Чтобы выжить, она основала семейный ансамбль, а затем в поисках лучшей участи приняла решение угнать самолёт за границу. Через 15 лет Полина выходит из тюрьмы и узнаёт, что её старший сын находится в психиатрической больнице. Полина собирает своих сыно�вей, чтобы освободить его оттуда.



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