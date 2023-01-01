Мама
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Мама

Мама (фильм, 1999) смотреть онлайн

8.71999, Мама
Драмы98 мин18+

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Сюжет

Мать шестерых детей Полина потеряла мужа. Чтобы выжить, она основала семейный ансамбль, а затем в поисках лучшей участи приняла решение угнать самолёт за границу. Через 15 лет Полина выходит из тюрьмы и узнаёт, что её старший сын находится в психиатрической больнице. Полина собирает своих сыновей, чтобы освободить его оттуда.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мама»

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