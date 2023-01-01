Мама (фильм, 1999) смотреть онлайн
8.71999, Мама
Драмы98 мин18+
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Сюжет
Мать шестерых детей Полина потеряла мужа. Чтобы выжить, она основала семейный ансамбль, а затем в поисках лучшей участи приняла решение угнать самолёт за границу. Через 15 лет Полина выходит из тюрьмы и узнаёт, что её старший сын находится в психиатрической больнице. Полина собирает своих сыно�вей, чтобы освободить его оттуда.
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Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Денис
Евстигнеев
- Актриса
Нонна
Мордюкова
- Актёр
Владимир
Машков
- Актёр
Олег
Меньшиков
- Актёр
Евгений
Миронов
- Актёр
Алексей
Кравченко
- МКАктёр
Михаил
Крылов
- Актриса
Елена
Панова
- Актёр
Андрей
Панин
- МСАктёр
Максим
Суханов
- Актёр
Николай
Чиндяйкин
- ААСценарист
Ариф
Алиев
- Продюсер
Константин
Эрнст
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- ЭВПродюсер
Эрик
Вайсберг
- Продюсер
Денис
Евстигнеев
- ПКХудожник
Павел
Каплевич
- НКМонтажёр
Наталья
Кучеренко
- СКОператор
Сергей
Козлов
- ПЛОператор
Павел
Лебешев
- ГРОператор
Григорий
Рудаков
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев
- ЮСКомпозитор
Юрий
Саульский