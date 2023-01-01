Биография

Денис Евстигнеев – кинорежиссер, кинооператор и продюсер. Среди самых известных его работ картина «Лимита», «Мама», «Займемся любовью». Денис родился 29 октября 1961 года. Его родители широко известны в мире театра и кино: отец – артист Евгений Евстигнеев, мать – артистка и режиссер Галина Волчек. Первой женой Дениса была Татьяна Цыплакова, сейчас он женат на Екатерине Правдиной, приемной дочери Зиновия Гердта. Евстигнеев – фанат московской футбольной команды «Спартак». В 1983 году Денис закончил ВГИК по специальности «оператор», и в 1984 году его первым фильмом стали «Сказки старого волшебника». Но популярность пришла с четвертой киноработой, лентой «Слуга» – за нее Евстигнееву вручили приз на Берлинском кинофестивале и Государственную премию СССР. В 1995 году Евстигнеев завершил операторскую карьеру и приступил к режиссерской работе – драма «Лимита» оказалась успешным дебютом. С 2002 года Евстигнеев занялся карьерой продюсера и с тех пор старается максимально улучшить качество отечественных телесериалов. Самые успешные телесериалы Дениса Евстигнеева: «Взять Тарантину» (2005), «Гаражи» и «Голоса» (2010), «Группа счастья» (2011), «Побег» и «Мосгаз» (2012).