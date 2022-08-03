Баллада о Беринге и его друзьях (фильм, 1970) смотреть онлайн
9.01970, Баллада о Беринге и его друзьях
Приключения, Биография91 мин18+
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О фильме
История экспедиций Витуса Беринга, который по приказу Петра I отправился в опасное путешествие, чтобы узнать, есть ли пролив между Чукоткой и Аляской. Открытия, сделанные в этих экспедициях, стали важным этапом развития Российской империи.
СтранаСССР
ЖанрПриключения, Биография
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ЮШРежиссёр
Юрий
Швырев
- КСАктёр
Карл
Себрис
- ИЛАктёр
Игорь
Ледогоров
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- Актёр
Валентин
Никулин
- ГФАктёр
Геннадий
Фролов
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- ВААктриса
Вия
Артмане
- Актёр
Роман
Ткачук
- ДРАктриса
Дзидра
Ритенберга
- Актриса
Нонна
Мордюкова
- ВШСценарист
Виктор
Шкловский
- ЮШСценарист
Юрий
Швырев
- КАОператор
Константин
Арутюнов
- БТКомпозитор
Богдан
Троцюк