Баллада о Беринге и его друзьях
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Баллада о Беринге и его друзьях

Баллада о Беринге и его друзьях (фильм, 1970) смотреть онлайн

9.01970, Баллада о Беринге и его друзьях
Приключения, Биография91 мин18+

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О фильме

История экспедиций Витуса Беринга, который по приказу Петра I отправился в опасное путешествие, чтобы узнать, есть ли пролив между Чукоткой и Аляской. Открытия, сделанные в этих экспедициях, стали важным этапом развития Российской империи.

Страна
СССР
Жанр
Приключения, Биография
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb