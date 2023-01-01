Биография

Роман Ткачук – актер театра и кино, мастер дубляжа. Он знаком каждому советскому зрителю благодаря многолетней работе в комедийной телепередаче «Кабачок "13 стульев"». На счету артиста более 100 ролей в кино. Персонажи, которых он воплощал на экране, всегда вызывали симпатию у зрителей. Будущий актер родился в 1932 г. в Свердловске. В военные годы его семья переехала в Ташкент, где юноша окончил школу, а затем поступил в ТХИ им. Островского на факультет режиссуры. Диплом театрального вуза он получил в 1955 г. После учебы актера пригласили в Ташкентский РДТ им. Горького. Первые роли Роман Ткачук исполнил на сцене этого театра, а спустя некоторое время попробовал себя в качестве режиссера в постановке «Лунная соната» (А. Тур). Работая в Ташкенте, он стал известным артистом уже в 32 года. Вскоре его пригласили работать в московский Театр сатиры, поэтому актер со своей семьей переехал в столицу. В кино талантливый юноша начал сниматься с 1955 г. Первым фильмом Романа Ткачука стала комедийная лента «Встретимся на стадионе». С 1966 г. артист становился постоянным участником передачи «Кабачок "13 стульев"», а с 1967 г. снимается в сатирическом киножурнале «Фитиль». Главных персонажей актер сыграл в лентах «История пустой души», «Андро и Сандро», «Умные вещи», «Между небом и землей», «По улицам комод водили», «Портрет мадемуазель Таржи». Он озвучивал известные зарубежные картины «Человек-оркестр», «Высокий блондин в черном ботинке», «Игрушка» и другие.