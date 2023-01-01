Ресторан господина Септима (фильм, 1966) смотреть онлайн

Сюжет

С точки зрения работников ресторана их хозяин г-н Септим просто невыносим. У него всегда есть основания для придирок, если нет - он их придумывает. Однажды во время ужина в его ресторане похищают президента некоего государства.



Чтобы спасти репутацию своего ресторана и отчасти по принуждению Септим решает лично участвовать в расследовании. Шпионские похождения Луи Де Фюнеса подарят Вам много веселья и удовольствия.



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