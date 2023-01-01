Ресторан господина Септима
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Ресторан господина Септима
9.11966, Le Grand Restaurant
Комедии, Криминал83 мин12+
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Ресторан господина Септима (фильм, 1966) смотреть онлайн

Сюжет

С точки зрения работников ресторана их хозяин г-н Септим просто невыносим. У него всегда есть основания для придирок, если нет - он их придумывает. Однажды во время ужина в его ресторане похищают президента некоего государства.

Чтобы спасти репутацию своего ресторана и отчасти по принуждению Септим решает лично участвовать в расследовании. Шпионские похождения Луи Де Фюнеса подарят Вам много веселья и удовольствия.

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Криминал

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ресторан господина Септима»

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