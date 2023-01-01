9.11966, Le Grand Restaurant
Комедии, Криминал83 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Ресторан господина Септима (фильм, 1966) смотреть онлайн
Сюжет
С точки зрения работников ресторана их хозяин г-н Септим просто невыносим. У него всегда есть основания для придирок, если нет - он их придумывает. Однажды во время ужина в его ресторане похищают президента некоего государства.
Чтобы спасти репутацию своего ресторана и отчасти по принуждению Септим решает лично участвовать в расследовании. Шпионские похождения Луи Де Фюнеса подарят Вам много веселья и удовольствия.
Ресторан господина Септима смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ЖБРежиссёр
Жак
Бенар
- Актёр
Луи
де Фюнес
- ББАктёр
Бернар
Блие
- МРАктриса
Мария-Роза
Родригес
- ВВАктёр
Венантино
Венантини
- ХРАктёр
Хуан
Рамирес
- НРАктёр
Ноэль
Роквер
- ФЛАктёр
Фолько
Люлли
- ИААктёр
Ив
Арканель
- РБАктёр
Рене
Бертье
- АДАктёр
Альбер
Даньян
- ЖБСценарист
Жак
Бенар
- Сценарист
Луи
де Фюнес
- АППродюсер
Ален
Пуаре
- Актёр дубляжа
Владимир
Кенигсон
- Актёр дубляжа
Роман
Ткачук
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Санько
- ФЯАктёр дубляжа
Феликс
Яворский
- ККАктёр дубляжа
Константин
Карельских