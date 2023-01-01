WinkЛуи де Фюнес
Луи де Фюнес
Louis de Funès
- Карьера
- Актёр, Сценарист
- Дата рождения
- 31 июля 1914 г. (68 лет)
- Дата смерти
- 27 января 1983 г.
Биография
Луи де Фюнес — актер, сценарист, режиссер. Лауреат премии «Сезар». Родился в Курбевуа 31 июля 1914 года. Родители кинодеятеля имели испано-португальские корни, но переехали во Францию, чтобы заключить брак. В детстве маленький Луи бегло говорил на французском, испанском и английском, увлекался музыкой и художественным ремеслом. Во время Второй мировой войны преподавал сольфеджио, а после окончания боевых действий начал пробовать себя в сфере кино. Фильмография Луи де Фюнеса насчитывает более 140 работ, среди которых роли в картинах «Большая прогулка», «Скупой», «Жандарм из Сен-Тропе», «Джо», «Оскар», «Разиня», «Крылышко или ножка». Также написал сценарии для таких лент, как «Замороженный», «Ресторан господина Септима».
Фильмография
Актёр
- 9.5
Жандарм и жандарметки1982, 94 минБесплатно
- 9.5
Жандарм и инопланетяне1978, 87 минБесплатно
- 9.1
Мания Ве�личия1971, 104 мин
- 9.5
Жандарм на прогулке1970, 96 минБесплатно
- 9.1
Человек-оркестр1970, 82 мин
- 9.1
Замороженный1969, 78 мин
- 9.6
Жандарм женится1968, 85 минБесплатно
- 9.1
Ресторан господина Септима1966, 83 мин
- 9.4
Жандарм в Нью-Йорке1965, 97 минБесплатно
- 9.5
Жандарм из Сен-Тропе1964, 95 минБесплатно