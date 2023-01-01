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Луи де Фюнес
Луи де Фюнес

Луи де Фюнес

Louis de Funès

Карьера
Актёр, Сценарист
Дата рождения
31 июля 1914 г. (68 лет)
Дата смерти
27 января 1983 г.

Биография

Луи де Фюнес — актер, сценарист, режиссер. Лауреат премии «Сезар». Родился в Курбевуа 31 июля 1914 года. Родители кинодеятеля имели испано-португальские корни, но переехали во Францию, чтобы заключить брак. В детстве маленький Луи бегло говорил на французском, испанском и английском, увлекался музыкой и художественным ремеслом. Во время Второй мировой войны преподавал сольфеджио, а после окончания боевых действий начал пробовать себя в сфере кино. Фильмография Луи де Фюнеса насчитывает более 140 работ, среди которых роли в картинах «Большая прогулка», «Скупой», «Жандарм из Сен-Тропе», «Джо», «Оскар», «Разиня», «Крылышко или ножка». Также написал сценарии для таких лент, как «Замороженный», «Ресторан господина Септима».

Фильмография

Актёр

Сценарист