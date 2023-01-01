Биография

Луи де Фюнес — актер, сценарист, режиссер. Лауреат премии «Сезар». Родился в Курбевуа 31 июля 1914 года. Родители кинодеятеля имели испано-португальские корни, но переехали во Францию, чтобы заключить брак. В детстве маленький Луи бегло говорил на французском, испанском и английском, увлекался музыкой и художественным ремеслом. Во время Второй мировой войны преподавал сольфеджио, а после окончания боевых действий начал пробовать себя в сфере кино. Фильмография Луи де Фюнеса насчитывает более 140 работ, среди которых роли в картинах «Большая прогулка», «Скупой», «Жандарм из Сен-Тропе», «Джо», «Оскар», «Разиня», «Крылышко или ножка». Также написал сценарии для таких лент, как «Замороженный», «Ресторан господина Септима».