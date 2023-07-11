Замороженный
Wink
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Замороженный
9.11969, Hibernatus
Фантастика, Комедия78 мин12+
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Замороженный (фильм, 1969) смотреть онлайн

О фильме

Юбер де Тартас, богатый промышленник, живет счастливо со своей женой Эдме и сыном. Но внезапно странное событие потрясает их жизнь: на полюсе найден замороженный дедушка его жены, пролежавший в ледяной глыбе 65 лет. Его выводят из состояния зимней спячки, а чтобы не травмировать дедушкину психику, пытаются инсценировать вокруг него жизнь начала XX века. Но в их планы вмешиваются непредвиденные обстоятельства...

Страна
Италия, Франция
Жанр
Комедия, Фантастика
Качество
Full HD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Замороженный»