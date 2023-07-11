Юбер де Тартас, богатый промышленник, живет счастливо со своей женой Эдме и сыном. Но внезапно странное событие потрясает их жизнь: на полюсе найден замороженный дедушка его жены, пролежавший в ледяной глыбе 65 лет. Его выводят из состояния зимней спячки, а чтобы не травмировать дедушкину психику, пытаются инсценировать вокруг него жизнь начала XX века. Но в их планы вмешиваются непредвиденные обстоятельства...

