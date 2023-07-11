Замороженный (фильм, 1969) смотреть онлайн
О фильме
Юбер де Тартас, богатый промышленник, живет счастливо со своей женой Эдме и сыном. Но внезапно странное событие потрясает их жизнь: на полюсе найден замороженный дедушка его жены, пролежавший в ледяной глыбе 65 лет. Его выводят из состояния зимней спячки, а чтобы не травмировать дедушкину психику, пытаются инсценировать вокруг него жизнь начала XX века. Но в их планы вмешиваются непредвиденные обстоятельства...
СтранаИталия, Франция
ЖанрКомедия, Фантастика
КачествоFull HD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЭМРежиссёр
Эдуар
Молинаро
- Актёр
Луи
де Фюнес
- МЛАктёр
Микаэль
Лонсдаль
- КЖАктриса
Клоди
Жансак
- БААктёр
Бернар
Алан
- АААктриса
Анник
Алан
- ОДАктёр
Оливье
Де Фюнес
- ЭДАктриса
Эльетт
Демэ
- МКАктриса
Мартина
Келли
- ЖЛАктёр
Жак
Легра
- ПМАктёр
Паскаль
Маззотти
- Сценарист
Луи
де Фюнес
- АППродюсер
Ален
Пуаре
- Актёр дубляжа
Александр
Белявский
- ЮБАктёр дубляжа
Юрий
Боголюбов
- НЗАктриса дубляжа
Нина
Зорская
- ЕЖАктёр дубляжа
Евгений
Жариков
- ВБАктриса дубляжа
Вера
Бурлакова
- МГОператор
Марсель
Гриньон
- ЖДКомпозитор
Жорж
Делерю