9.21970, L'homme orchestre
Мюзикл, Комедия82 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Человек-оркестр (фильм, 1970) смотреть онлайн
О фильме
Балетный импресарио Эван-Эванс вместе со своим племянником Филиппом тщательно следит, чтобы его танцовщицы не имели контактов с мужчинами, так как это может помешать их работе. Но во время турне по Италии выясняется, что у одной из девушек уже есть ребенок. Тирану Эвансу приходится опекать его, так как он считает, что малыш - сын Филиппа. Через некоторое время появляется еще один ребенок, на этот раз - действительно внучатый племянник Эванса. Новоиспеченный дедушка готов сойти с ума, а большое турне в итоге превращается в большой сумасшедший дом.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- СКРежиссёр
Серж
Корбер
- Актёр
Луи
де Фюнес
- НААктриса
Ноэль
Адам
- ОДАктёр
Оливье
Де Фюнес
- ДБАктёр
Дэниэл
Беллю
- МДАктёр
Макс
Деро
- ТМАктёр
Тиберио
Мурджа
- ВДАктриса
Виттория
Ди Сильверио
- МКАктриса
Мартина
Келли
- ПТАктриса
Паола
Тедеско
- ФВАктёр
Франко
Вольпи
- ГРСценарист
Геза
Радваньи
- СКСценарист
Серж
Корбер
- РСПродюсер
Робер
Сюссфельд
- АППродюсер
Ален
Пуаре
- Актёр дубляжа
Владимир
Кенигсон
- НВАктриса дубляжа
Нелли
Витепаш
- РНАктёр дубляжа
Родион
Нахапетов
- Актёр дубляжа
Всеволод
Ларионов
- ВДАктёр дубляжа
Владимир
Дружников
- ФдКомпозитор
Франсуа
де Рубэ