Человек-оркестр
Wink
Фильмы
Человек-оркестр
9.21970, L'homme orchestre
Мюзикл, Комедия82 мин18+
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Человек-оркестр (фильм, 1970) смотреть онлайн

О фильме

Балетный импресарио Эван-Эванс вместе со своим племянником Филиппом тщательно следит, чтобы его танцовщицы не имели контактов с мужчинами, так как это может помешать их работе. Но во время турне по Италии выясняется, что у одной из девушек уже есть ребенок. Тирану Эвансу приходится опекать его, так как он считает, что малыш - сын Филиппа. Через некоторое время появляется еще один ребенок, на этот раз - действительно внучатый племянник Эванса. Новоиспеченный дедушка готов сойти с ума, а большое турне в итоге превращается в большой сумасшедший дом.

Страна
Италия, Франция
Жанр
Комедия, Мюзикл
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек-оркестр»