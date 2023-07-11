Мания Величия (фильм, 1971) смотреть онлайн
О фильме
Луи Де Фюнес в роли жадного сборщика налогов, обворовывающего короля. Его слугу Рюи Блаза играет Ив Монтан. Разбитной веселый мошенник постоянно издевается над хозяином и строит ему козни.
Так он использует неописуемую алчность и жажду лести человека, считающего, что «бедные должны быть бедными, а богатые должны стать еще богаче», и подбивает Де Фюнеса соблазнить испанскую королеву, на которую сам положил глаз...
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ЖУРежиссёр
Жерар
Ури
- Актёр
Луи
де Фюнес
- ИМАктёр
Ив
Монтан
- АСАктриса
Алис
Саприч
- КШАктриса
Карин
Шуберт
- АдАктёр
Альберто
де Мендоса
- ДХАктёр
Дон
Хайме де Мора-и-Арагон
- ЭФАктёр
Эдуардо
Фахардо
- АПАктёр
Антонио
Пика
- ХСАктёр
Хоакин
Солин
- ВВАктёр
Венантино
Венантини
- ЖУСценарист
Жерар
Ури
- ДТСценарист
Даниель
Томпсон
- МЖСценарист
Марсель
Жюллиан
- АППродюсер
Ален
Пуаре
- ЖВХудожник
Жорж
Вакевич
- ПТХудожник
Пьер-Луи
Тевене
- АЮМонтажёр
Альбер
Юргенсон
- АДОператор
Анри
Декаэ
- МПКомпозитор
Мишель
Польнарефф