Мания Величия (фильм, 1971) смотреть онлайн

Луи Де Фюнес в роли жадного сборщика налогов, обворовывающего короля. Его слугу Рюи Блаза играет Ив Монтан. Разбитной веселый мошенник постоянно издевается над хозяином и строит ему козни.



Так он использует неописуемую алчность и жажду лести человека, считающего, что «бедные должны быть бедными, а богатые должны стать еще богаче», и подбивает Де Фюнеса соблазнить испанскую королеву, на которую сам положил глаз...

