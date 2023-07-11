Мания Величия (фильм, 1971) смотреть онлайн

Мания Величия
Мания Величия
9.21971, La folie des grandeurs
Комедия104 мин6+
О фильме

Луи Де Фюнес в роли жадного сборщика налогов, обворовывающего короля. Его слугу Рюи Блаза играет Ив Монтан. Разбитной веселый мошенник постоянно издевается над хозяином и строит ему козни.

Так он использует неописуемую алчность и жажду лести человека, считающего, что «бедные должны быть бедными, а богатые должны стать еще богаче», и подбивает Де Фюнеса соблазнить испанскую королеву, на которую сам положил глаз...

Страна
Франция, Испания, Италия, Германия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

