Папа, мама, служанка и я (фильм, 1954) смотреть онлайн бесплатно

Долгие годы утро в доме на холме - где-то на окраине Парижа - всегда начиналось одинаково. Противно дребезжал будильник, гнусавило радио, служанка на кухне раскладывала пасьянс, папа вспоминал премудрости Демосфена, мама готовила завтрак.



Главный герой, сын Робер, рос, взрослел, стал выше своего папы ростом и даже устроился поверенным у известного адвоката. Правда, в один обыкновенный зимний день в жизни Робера произошли большие изменения.



Молодой повеса неожиданно потерял работу и познакомился с очаровательной девушкой Катрин - приемной матерью прелестного ребенка. И многое стало меняться в квартире дружной семьи Робера.



Интеллигентные мама и папа не сразу смогли согласиться с необычным выбором сына - взять в жены «женщину с ребенком». И только истинная душевная чуткость, присущая героям, поможет им понять друг друга.



И даже забавный сосед по дому господин Коломель внесет свою скромную лепту в создание новой семьи. Семьи, которая теперь будет счастлива в доме на холме еще долгие годы, и утро будет начинаться одинаково - с взаимной нежности и трепетной любви...



Папа, мама, служанка и я смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.