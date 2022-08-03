Деревенский детектив (фильм, 1969) смотреть онлайн
9.51969, Деревенский детектив
Комедия, Криминал81 мин12+
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О фильме
В самой тихой деревне района ЧП - у завхоза клуба украли аккордеон. Улик преступники не оставили, свидетелей тоже. И заподозрить в воровстве некого - в деревне все свои. Завхоз махнул рукой и уже надумал новый аккордеон покупать. Но детектив Анискин всерьез собрался распутать это тeмное дело...
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ИЛРежиссёр
Иван
Лукинский
- Актёр
Михаил
Жаров
- Актриса
Татьяна
Пельтцер
- Актёр
Роман
Ткачук
- Актриса
Лидия
Смирнова
- ИЗАктриса
Ирина
Зарубина
- АИАктёр
Анатолий
Игнатьев
- НСАктёр
Николай
Скоробогатов
- ГОАктёр
Георгий
Оболенский
- ЮСАктёр
Юрий
Смирнов
- АХАктриса
Александра
Харитонова
- ВЛСценарист
Виль
Липатов
- ИМСценарист
Ирина
Мазурук
- МКПродюсер
Михаил
Капустин
- МНАктёр дубляжа
Михаил
Ножкин
- ЕШАктриса дубляжа
Екатерина
Шаврина
- ВРОператор
Владимир
Рапопорт