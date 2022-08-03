В самой тихой деревне района ЧП - у завхоза клуба украли аккордеон. Улик преступники не оставили, свидетелей тоже. И заподозрить в воровстве некого - в деревне все свои. Завхоз махнул рукой и уже надумал новый аккордеон покупать. Но детектив Анискин всерьез собрался распутать это тeмное дело...

