Деревенский детектив
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Деревенский детектив

Деревенский детектив (фильм, 1969) смотреть онлайн

9.51969, Деревенский детектив
Комедия, Криминал81 мин12+

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О фильме

В самой тихой деревне района ЧП - у завхоза клуба украли аккордеон. Улик преступники не оставили, свидетелей тоже. И заподозрить в воровстве некого - в деревне все свои. Завхоз махнул рукой и уже надумал новый аккордеон покупать. Но детектив Анискин всерьез собрался распутать это тeмное дело...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Деревенский детектив»