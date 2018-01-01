Биография

Юрий Смирнов – актер. Носит звание народного артиста. Родился в 1938 году. Стать актером решил под влиянием одноклассника и друга детства Александра Збруева. Учеба в театральном вузе поначалу не заладилась, но со второй попытки юноша одолел все премудрости актерской учебы. В Театр на Таганке пришел в 1963 году и продолжает работать в его штате по сию пору. Не меньшее постоянство наблюдается и в личной жизни Смирнова. Женившись на партнерше по спектаклю, он сохраняет брак, невзирая на трудности. Первая кинематографическая роль Смирнова – в эпизоде драматичных «Девяти дней одного года». В одном из фильмов трилогии о милиционере Анискине играет серьезного и строгого уполномоченного, командированного в деревню. Одна из главных ролей достается актеру в ленте 1971 года «Бумбараш». В фильмах Смирнову приходится играть большей частью эпизоды, но есть в активе актера и главные кинороли. В драме 1989 года «Под ступеньками» он играет человека, попавшего в непростую жизненную ситуацию и вынужденного жить в подъезде. В экранизации романа «Белые одежды» его роль – полковник госбезопасности. Продолжая работу на театральной сцене, Юрий Николаевич снимается в сериалах.