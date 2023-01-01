Впереди день
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Впереди день

Впереди день (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

8.61970, Впереди день
Драмы, Советские89 мин12+

Сюжет

Хотя Вася и Валя – братья, их судьбы сложились по-разному. Валя рос в городе с тетей, Вася – в деревне с матерью. Валя был всеобщим любимцем, Васю же недолюбливала даже мать. В итоге Валя стал избалованным и самоуверенным, а Вася – старательным и работящим. Тем сложнее оказывается их неизбежная встреча – братья за это время стали слишком разными. Но Вася намерен наладить отношения как с братом, так и с тетей.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb