Майя Булгакова
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 19 мая 1932 г. (62 года)
- Дата смерти
- 7 октября 1994 г.
Биография
Майя Булгакова – актриса кино, народная артистка РСФСР. В течение 40 лет актриса активно снималась в кино, ее фильмография включает более 160 работ. Главных ролей среди них было немного, но своих персонажей она всегда умела сделать узнаваемыми, сильными, уверенными, яркими и любящими жизнь. Будущая актриса родилась в селе Буки в Украине. В 1941 г. семья переехала в Краматорск, где девочка пошла в школу. В военное время выступала перед ранеными в госпиталях с веселыми песнями. Получив аттестат, девушка решила продолжить обучение в театральном вузе. В 1955 г. она окончила ВГИК. Первые роли Майя Булгакова исполнила на сцене Театра-студии киноактера. Параллельно с участием в постановках она профессионально занималась пением, исполняла песни с оркестром Л. Утесова, побеждала в музыкальных конкурсах. Дебютной работой в кино для актрисы стала картина «Вольница», затем эпизодические роли она сыграла в лентах «Летят журавли», «Хождение по мукам», «Последний месяц осени». Главная роль была блистательно исполнена Майей Булгаковой в фильме «Крылья». Значимыми в карьере артистки стали картины «В огне брода нет», «Скуки ради», «Преступление и наказание», «Смертный враг», «Цыган», «Следствие ведут ЗнаТоКи. Мафия».
Фильмография
Актриса
- 9.3
Внимание! Всем постам...1985, 76 минБесплатно
- 8.7
Старые долги1980, 84 минБесплатно
- 8.3
Буденовка1979, 67 минБесплатно
- 8.8
Недопесок Наполеон III1978, 61 минБесплатно
- 8.7
Обочина1978, 89 минБесплатно
- 9.5
Кадкина всякий знает1976, 75 минБесплатно
- 9.1
Так начиналась легенда1976, 61 минБесплатно
- 8.7
Чужие письма1975, 88 минБесплатно
- 8.8
Принц и нищий1972, 74 минБесплатно
- 9.2
Проверка на дорогах1971, 91 минБесплатно
- 8.6
Впереди день1970, 89 минБесплатно
- 9.1
Преступление и наказание1969
- 8.4
И никто другой1968, 72 минБесплатно
- 8.7
В огне брода нет1967, 89 минБесплатно