Биография

Майя Булгакова – актриса кино, народная артистка РСФСР. В течение 40 лет актриса активно снималась в кино, ее фильмография включает более 160 работ. Главных ролей среди них было немного, но своих персонажей она всегда умела сделать узнаваемыми, сильными, уверенными, яркими и любящими жизнь. Будущая актриса родилась в селе Буки в Украине. В 1941 г. семья переехала в Краматорск, где девочка пошла в школу. В военное время выступала перед ранеными в госпиталях с веселыми песнями. Получив аттестат, девушка решила продолжить обучение в театральном вузе. В 1955 г. она окончила ВГИК. Первые роли Майя Булгакова исполнила на сцене Театра-студии киноактера. Параллельно с участием в постановках она профессионально занималась пением, исполняла песни с оркестром Л. Утесова, побеждала в музыкальных конкурсах. Дебютной работой в кино для актрисы стала картина «Вольница», затем эпизодические роли она сыграла в лентах «Летят журавли», «Хождение по мукам», «Последний месяц осени». Главная роль была блистательно исполнена Майей Булгаковой в фильме «Крылья». Значимыми в карьере артистки стали картины «В огне брода нет», «Скуки ради», «Преступление и наказание», «Смертный враг», «Цыган», «Следствие ведут ЗнаТоКи. Мафия».