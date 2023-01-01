Старые долги (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Андрей Петрович Кочнев, вернувшись с войны, стал инженером-металлургом. Увлеченный работой, он сразу же принял активное участие в управлении заводом — и вскоре стал директором. При монтаже оборудования для реализации своей давней идеи у Кочнева случился инфаркт. Это обстоятельство заставил�о жену больного вызвать двух женщин, которые много значили в его жизни...



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