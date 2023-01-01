Старые долги (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно
8.71980, Старые долги
Драмы, Мелодрамы84 мин12+
Сюжет
Андрей Петрович Кочнев, вернувшись с войны, стал инженером-металлургом. Увлеченный работой, он сразу же принял активное участие в управлении заводом — и вскоре стал директором. При монтаже оборудования для реализации своей давней идеи у Кочнева случился инфаркт. Это обстоятельство заставил�о жену больного вызвать двух женщин, которые много значили в его жизни...
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ИГРежиссёр
Илья
Гурин
- ВБАктриса
Валентина
Беляева
- Актриса
Майя
Булгакова
- ИГАктёр
Игорь
Горбачев
- НИАктёр
Николай
Иванов
- ЭМАктёр
Эдуард
Марцевич
- Актриса
Раиса
Рязанова
- ВСАктёр
Всеволод
Сафонов
- ВШАктриса
Валентина
Шендрикова
- АВАктриса
Анастасия
Вознесенская
- НЕАктёр
Николай
Еременко ст.
- ИГСценарист
Иосиф
Герасимов
- ЕДОператор
Евгений
Давыдов
- КМКомпозитор
Кирилл
Молчанов