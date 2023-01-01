Старые долги
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Старые долги

Старые долги (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно

8.71980, Старые долги
Драмы, Мелодрамы84 мин12+

Сюжет

Андрей Петрович Кочнев, вернувшись с войны, стал инженером-металлургом. Увлеченный работой, он сразу же принял активное участие в управлении заводом — и вскоре стал директором. При монтаже оборудования для реализации своей давней идеи у Кочнева случился инфаркт. Это обстоятельство заставило жену больного вызвать двух женщин, которые много значили в его жизни...

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb