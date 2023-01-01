WinkИгорь Горбачев
Игорь Горбачев
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 20 октября 1927 г. (75 лет)
- Дата смерти
- 19 февраля 2003 г.
Фильмография
Актёр
- 8.5
Прохиндиада, или бег на месте1984, 84 минБесплатно
- 8.7
Старые долги1980, 84 минБесплатно
- 9.7
Старший сын1975
- 9.2
Круг1972, 86 минБесплатно
Эти невинные забавы1969, 66 минБесплатно
- 9.2
Два билета на дневной сеанс1966, 92 минБесплатно
- 8.7
В городе С.1966, 99 минБесплатно
- 9.2
Сегодня — новый аттракцион1966, 89 минБесплатно
- 8.4
Музыканты одного полка1965, 80 минБесплатно
- 9.2
Зайчик1964, 104 минБесплатно
- 8.9
Все остается людям1963, 96 минБесплатно