Зайчик (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
Театральный гример Зайчик - скромный, честный и добрый человек - не может смириться с рутиной и бюрократизмом, царящими в театре. Поэтому Зайчик часто попадает в смешные и нелепые ситуации. Однако его упорству можно позавидовать.
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ЛБРежиссёр
Леонид
Быков
- ЛБАктёр
Леонид
Быков
- Актриса
Ольга
Красина
- ИГАктёр
Игорь
Горбачев
- СФАктёр
Сергей
Филиппов
- Актёр
Георгий
Вицин
- АСАктёр
Алексей
Смирнов
- ИДАктёр
Игорь
Дмитриев
- ЛСАктёр
Лев
Степанов
- ГБАктриса
Гликерия
Богданова-Чеснокова
- АКАктёр
Алексей
Кожевников
- ГРСценарист
Генрих
Рябкин
- КРСценарист
Ким
Рыжов
- МГСценарист
Михаил
Гиндин
- ИШПродюсер
Иосиф
Шурухт
- ЛМХудожница
Людмила
Мочалина
- СИОператор
Сергей
Иванов
- АПКомпозитор
Андрей
Петров