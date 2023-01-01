Зайчик
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Зайчик

Зайчик (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно

9.21964, Зайчик
Комедия104 мин12+

О фильме

Театральный гример Зайчик - скромный, честный и добрый человек - не может смириться с рутиной и бюрократизмом, царящими в театре. Поэтому Зайчик часто попадает в смешные и нелепые ситуации. Однако его упорству можно позавидовать.

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Страна
СССР
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зайчик»