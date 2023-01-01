Зайчик (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно

Театральный гример Зайчик - скромный, честный и добрый человек - не может смириться с рутиной и бюрократизмом, царящими в театре. Поэтому Зайчик часто попадает в смешные и нелепые ситуации. Однако его упорству можно позавидовать.



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